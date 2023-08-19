Де Дзерби: «Мне повезло тренировать такой клуб»

И во втором туре английского чемпионата «Брайтон» одержал победу, причем снова это произошло со счетом 4:1. Итальянский наставник клуба Роберто де Дзерби, после прихода которого в прошлом сезоне и начался рост команды, доволен игрой своих подопечных.

- Я очень доволен игрой и результатом. Мы сыграли эффективно. У нас есть новые цели, и мы сыграли в соответствии с новым менталитетом. Для этого надо держать уровень все 90 минут. Надеюсь, у нас получится, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В третьем туре английской премьер-лиги «Брайтону» предстоит сразиться с «Вест Хэмом».