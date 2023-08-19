Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после матча с «Борнмутом».

Встреча второго тура Премьер-лиги завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:1. Коллектив Клоппа остался в меньшинстве на 58-й минуте после удаления Алексиса Макаллистера, но сумел не только удержать победный счёт, но и увеличить преимущество.

«Реакцию на удаление можно назвать положительной. Хороший матч, но начало сложилось далеко не лучшим образом. Мы создали немало моментов, когда пришли в себя, и забили два отличных гола. Третий мяч был очень важен.

Удаление Макаллистера – жёсткое решение. Можно заметить, что контакт действительно был, но не более того», – цитирует BBC Клоппа.