«Фулхэм» разгромно проиграл «Брентфорду»

«Фулхэм» играл против «Брентфорда» в матче второго тура Премьер-лиги. Первый тайм получился малособытийным, а вот в его конце ошибка Иссы Диопа привела к голу Йоана Виссы. В ответ Бобби Рид зарядил в перекладину. Вскоре Тим Рид получил вторую желтую карточку, а гости - право пробить пенальти. Голкипер не стал гадать и застыл по центру, а Брайан Мбеумо отправил мяч в угол - 2:0. Он же на 90-й минуте отличился снова, отправив мяч в пустые ворота.
У «Фулхэма» остается три очка, у соперника - на одно больше.
Протокол игры
|44'Висса Йоан (0:1)
|66'Мбеумо Брайан (0:2)
|90'Мбеумо Брайан (0:3)
Лено Бернд•Тете Кенни86' (Родриго Мунис (86') •Диоп Исса•Рим Тим 45'• 64'Робинсон Энтони•Рид Харрисон 64'68' (Пальинья Жоау (68') • 85'Лукич Саша•Перейра Андреас67' (Угелумба Кэлвин (67') •Уилсон Гарри•Хименес Рауль86' (Траоре Адама (86') •Рид Бобби67' (Виллиан Боргес (67')
Запасные: Родак Марек•Мбабу Кевин•Кэрни Том•Винисиус Карлос
Флеккен Марк•Хикки Аарон 40'78' (Расмуссен Мадс (78') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Генри Рико• 61'Янельт Витали•Норгор Кристиан79' (Дасилва Джош (79'•Айер Кристоффер89') •Йенсен Матиас•Мбеумо Брайан•Висса Йоан79' (Дамсгор Миккель (79') •Шаде Кевин71' (Льюис-Поттер Кин (71')
19 августа. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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