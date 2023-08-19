«Фулхэм» разгромно проиграл «Брентфорду»

«Фулхэм» играл против «Брентфорда» в матче второго тура Премьер-лиги. Первый тайм получился малособытийным, а вот в его конце ошибка Иссы Диопа привела к голу Йоана Виссы. В ответ Бобби Рид зарядил в перекладину. Вскоре Тим Рид получил вторую желтую карточку, а гости - право пробить пенальти. Голкипер не стал гадать и застыл по центру, а Брайан Мбеумо отправил мяч в угол - 2:0. Он же на 90-й минуте отличился снова, отправив мяч в пустые ворота.

У «Фулхэма» остается три очка, у соперника - на одно больше.