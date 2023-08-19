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«Фулхэм» разгромно проиграл «Брентфорду»

19 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Фулхэм
0:3
Брентфорд
окончен

«Фулхэм» играл против «Брентфорда» в матче второго тура Премьер-лиги. Первый тайм получился малособытийным, а вот в его конце ошибка Иссы Диопа привела к голу Йоана Виссы. В ответ Бобби Рид зарядил в перекладину. Вскоре Тим Рид получил вторую желтую карточку, а гости - право пробить пенальти. Голкипер не стал гадать и застыл по центру, а Брайан Мбеумо отправил мяч в угол - 2:0. Он же на 90-й минуте отличился снова, отправив мяч в пустые ворота.

У «Фулхэма» остается три очка, у соперника - на одно больше.

Протокол игры  
Фулхэм0:3Брентфорд
  44'Висса Йоан (0:1)
  66'Мбеумо Брайан (0:2)
  90'Мбеумо Брайан (0:3)
Лено БерндТете Кенни 86' (Родриго Мунис ( 86') Диоп ИссаРим Тим  45'  64'Робинсон ЭнтониРид Харрисон  64' 68' (Пальинья Жоау ( 68'  85') Лукич СашаПерейра Андреас 67' (Угелумба Кэлвин ( 67') Уилсон ГарриХименес Рауль 86' (Траоре Адама ( 86') Рид Бобби 67' (Виллиан Боргес ( 67')
Запасные: Родак МарекМбабу КевинКэрни ТомВинисиус Карлос
Флеккен МаркХикки Аарон  40' 78' (Расмуссен Мадс ( 78') Коллинз НатанПиннок ИтанГенри Рико  61'Янельт ВиталиНоргор Кристиан 79' (Дасилва Джош ( 79'Айер Кристоффер 89') Йенсен МатиасМбеумо БрайанВисса Йоан 79' (Дамсгор Миккель ( 79') Шаде Кевин 71' (Льюис-Поттер Кин ( 71')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаСтракоша ТомасОниика ФрэнкЯрмолюк Егор
19 августа. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Фулхэм Брентфорд
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