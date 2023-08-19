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«Брайтон» быстро разгромил «Вулверхэмтон»

19 Августа 2023 • 18:59 Комментировать
Вулверхэмптон
1:4
Брайтон
окончен

«Вулверхэмтон» с «Брайтоном» провели весёлый матч с обилием моментов. Вот только реализация была на уровне только у одного коллектива, гостевого. К 55-й минуте «Брайтон» вел с перевесом в четыре гола, Соломон Марч отметился дублем. Соперник смог только размочить счет на 61-й минуте и уступил в итоге 1:4. «Волки» пока без очков, а вот их соперник после второй кряду победы временно становится единоличным лидером Премьер-лиги.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:4Брайтон
  15'Митома Каору (0:1)
  46'Эступиньян Первис (0:2)
  51'Марч Соломон (0:3)
  55'Марч Соломон (0:4)
(1:4) Хи-Чан Хван61'  
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон Крэйг  17' 71' (Гомеш Тоти ( 71') Килман Макс  88'Аит-Нури Раян 86' (Буэно Уго ( 86') Нету ПедруГомес Жоао 55' (Сарабия Пабло ( 55') Лемина МариоЛуис Матеус II  76'Кунья МатеусСилва Фабио 55' (Хи-Чан Хван ( 55'  63')
Запасные: Калайджич СашаТраоре БубакарДоэрти МэттБентли ДаниелХодж Джозеф
Стил ДжейсонМилнер Джеймс  18' 57' (Вельтман Йоел ( 57') Уэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян Первис  60'Гросс Паскаль  8' 81' (Лаллана Адам ( 81') Гилмор БиллиМарч СоломонЭнсисо Хулио  19' 67' (Фергюсон Эван ( 67') Митома Каору 81' (Дауд Махмуд ( 81') Уэлбек Данни 57' (Педро Жоао ( 57'  64')
Запасные: Роша Игор IIВан Хекке Ян-ПольВербрюгген БартСаймон Адингра
19 августа. Стадион "Молинью".

 

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