«Брайтон» быстро разгромил «Вулверхэмтон»

«Вулверхэмтон» с «Брайтоном» провели весёлый матч с обилием моментов. Вот только реализация была на уровне только у одного коллектива, гостевого. К 55-й минуте «Брайтон» вел с перевесом в четыре гола, Соломон Марч отметился дублем. Соперник смог только размочить счет на 61-й минуте и уступил в итоге 1:4. «Волки» пока без очков, а вот их соперник после второй кряду победы временно становится единоличным лидером Премьер-лиги.