«Брайтон» быстро разгромил «Вулверхэмтон»

«Вулверхэмтон» с «Брайтоном» провели весёлый матч с обилием моментов. Вот только реализация была на уровне только у одного коллектива, гостевого. К 55-й минуте «Брайтон» вел с перевесом в четыре гола, Соломон Марч отметился дублем. Соперник смог только размочить счет на 61-й минуте и уступил в итоге 1:4. «Волки» пока без очков, а вот их соперник после второй кряду победы временно становится единоличным лидером Премьер-лиги.
Протокол игры
|15'Митома Каору (0:1)
|46'Эступиньян Первис (0:2)
|51'Марч Соломон (0:3)
|55'Марч Соломон (0:4)
|(1:4) Хи-Чан Хван61'
Са Жозе•Семеду Нелсон•Доусон Крэйг 17'71' (Гомеш Тоти (71') •Килман Макс• 88'Аит-Нури Раян86' (Буэно Уго (86') •Нету Педру•Гомес Жоао55' (Сарабия Пабло (55') •Лемина Марио•Луис Матеус II• 76'Кунья Матеус•Силва Фабио55' (Хи-Чан Хван (55') 63'
Стил Джейсон•Милнер Джеймс 18'57' (Вельтман Йоел (57') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис• 60'Гросс Паскаль 8'81' (Лаллана Адам (81') •Гилмор Билли•Марч Соломон•Энсисо Хулио 19'67' (Фергюсон Эван (67') •Митома Каору81' (Дауд Махмуд (81') •Уэлбек Данни57' (Педро Жоао (57') 64'
19 августа. Стадион "Молинью".
Бан пользователя