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«Ливерпуль» в меньшинстве не оставил шансов «Борнмуту»

19 Августа 2023 • 18:57 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Борнмут
окончен

«Ливерпуль» в поисках первой победы в сезоне принимал «Борнмут». Гости сходу забили два гола. Взятие ворот Джейдоном Энтони отменили из-за офсайда, но в следующей атаке всё было чисто. Потеря мяча у штрафной, удар Доминика Соланке блокирован, а Антуан Семеньо с 13 метров добил. После подачи углового Виргил ван Дейк головой запустил мяч в каркас ворот. В середине первого тайма Луис Диас получил мяч в центре штрафной и вторым касанием в падении отправил его в сетку. Вскоре пенальти, который Мохамед Салах не реализовал, но был первым на добивании после сэйва голкипера - 2:1. Алексис Макаллистер получил красную карточку за грубость, оставив «Ливерпуль» в меньшинстве на 30 минут. Но даже в такой ситуации ливерпульцы забили снова - Диогу Жота добавил мяч в сетку после спасения голкипера - 3:1, первая победа команды Юргена Клоппа.

Протокол игры  
Ливерпуль3:1Борнмут
  3'Семеньо Антуан (0:1)
(1:1) Диас Луис28'  
(2:1) Салах Мохамед36'  
(3:1) Жота Диогу62'  
Алиссон Бекер  9'Александер-Арнольд Трент 73' (Гомес Джо ( 73') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюСобослаи ДоминикМакаллистер Алексис  58'Гакпо Коди 63' (Эндо Ватару ( 63') Салах Мохамед 87' (Цимикас Костас ( 87') Жота Диогу 76' (Эллиотт Харви ( 76') Диас Луис 87' (Нуньес Дарвин ( 87')
Запасные: Алькантара ТьягоДоак БенКеллехер КаомхинБайчетич СтефанМатип Жоэль
Нето Мурара  35'Ааронс МаксЗабарный ИльяСенеси Маркос 84' (Траоре Хамед ( 84') Керкез МилошБиллинг ФилипРотуэлл Джо 76' (Келли Ллойд ( 76') Семеньо Антуан  16' 76' (Брукс Дэвид ( 76') Кристи Райан 63' (Клюйверт Джастин ( 63') Энтони Джейдон  26' 63' (Мур Киффер ( 63') Соланке Доминик
Запасные: Мефам КрисИонуц Андрей РадуХилл ДжеймсКилкенни Гэвин
19 августа. Стадион "Энфилд".

 

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