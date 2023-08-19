«Ливерпуль» в меньшинстве не оставил шансов «Борнмуту»

«Ливерпуль» в поисках первой победы в сезоне принимал «Борнмут». Гости сходу забили два гола. Взятие ворот Джейдоном Энтони отменили из-за офсайда, но в следующей атаке всё было чисто. Потеря мяча у штрафной, удар Доминика Соланке блокирован, а Антуан Семеньо с 13 метров добил. После подачи углового Виргил ван Дейк головой запустил мяч в каркас ворот. В середине первого тайма Луис Диас получил мяч в центре штрафной и вторым касанием в падении отправил его в сетку. Вскоре пенальти, который Мохамед Салах не реализовал, но был первым на добивании после сэйва голкипера - 2:1. Алексис Макаллистер получил красную карточку за грубость, оставив «Ливерпуль» в меньшинстве на 30 минут. Но даже в такой ситуации ливерпульцы забили снова - Диогу Жота добавил мяч в сетку после спасения голкипера - 3:1, первая победа команды Юргена Клоппа.