Александер-Арнольд проводит свой 200-й матч за «Ливерпуль» в АПЛ

Во втором туре начавшегося чемпионата Англии «Ливерпуль» сражается с «Борнмутом», который в прошлом году был бит на этом же стадионе со счетом 9:0, напомним. Ныне игра идет куда плотнее, «Ливерпуль» даже пропустил первым гол.

Как выяснилось, этот матч является юбилейным, двухсотым в АПЛ для Трента Александра-Арнольда, полузащитника «Ливерпуля». В предыдущих 199 матчах он сделал 54 голевые передачи и забил двенадцать мячей.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Борнмутом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.