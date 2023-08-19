​Митрович переходит в «Аль-Хиляль»

Нападающий Александар Митрович переходит из «Фулхэма» в «Аль-Хиляль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали трансфер 28-летнего серба. Митрович подпишет с «Аль-Хилялем» контракт на три сезона. Сумма сделки между клубами превысит 50 миллионов евро. Вылететь в Эр-Рияд футболист должен в субботу вечером после медицинского обследования в Париже.

За «Фулхэм» Александар Митрович провёл 206 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 111 голов и 22 результативных паса на партнёров. Теперь серб попробует проявить себя в Саудовской Аравии.