Греческий защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос близок к переезду в Английскую премьер-лигу.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «швабы» достигли соглашения о продаже своего футболиста в лондонский «Вест Хэм». Сообщается, что стоимость трансфера составит около 20 миллионов евро, не включая возможные бонусы. Технический директор «молотобойцев» Тим Стейдтен настаивал на приобретении 25-летнем центральном защитнике, который намерен присоединиться к победителям Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что ранее интерес к греку проявляли «Наполи» и «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мавропаноса в 15 миллионов евро.