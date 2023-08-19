​«Аякс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Кудусу

«Вест Хэм» рассчитывает подписать в атаку Мохаммеда Кудуса из «Аякса». Тем не менее, нидерландский клуб отклонил предложение из Лондона по трансферу 23-летнего футболиста. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источника, предложение по 23-летнему Кудусу не устроило «Аякс» в финансовом плане. Возможно, «Вест Хэм» подготовит новое предложение.

Отмечается, что «Аякс» предпочёл бы сохранить Кудуса в своём составе, однако сам футболист хочет уйти.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мохаммеда Кудуса в 40 миллионов евро.