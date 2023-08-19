​«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Борнмутом»

В субботу «Ливерпуль» проведёт матч второго тура чемпионата Англии против «Борнмута». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Макаллистер, Гакпо, Диас, Салах, Жота.

Матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» на выезде – 1:1.