Гвардиола высказался о закупке клубов Саудовской Аравии

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о массовой закупке клубов Саудовской Аравии этим летом.

«Все жалуются на Саудовскую Аравию, но когда их клубы стучатся в дверь, европейские клубы её открывают. Они говорят: «Что тебе, мой друг? Я всех продам!». Вы жалуетесь на всё, но затем открываете дверь», — приводит слова испанского специалиста The Echo.

Напомним, что «Манчестер Сити» минимально пострадал от влияния аравийских клубов. Защитник Эмерик Лапорт близок к переходу в «Аль-Наср», где его партнёрами станут Садио Мане и Криштиану Роналду.