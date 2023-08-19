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Гвардиола высказался о закупке клубов Саудовской Аравии

19 Августа 2023 • 15:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
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Через 6 ч. 2 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о массовой закупке клубов Саудовской Аравии этим летом.

«Все жалуются на Саудовскую Аравию, но когда их клубы стучатся в дверь, европейские клубы её открывают. Они говорят: «Что тебе, мой друг? Я всех продам!». Вы жалуетесь на всё, но затем открываете дверь», — приводит слова испанского специалиста The Echo.

Напомним, что «Манчестер Сити» минимально пострадал от влияния аравийских клубов. Защитник Эмерик Лапорт близок к переходу в «Аль-Наср», где его партнёрами станут Садио Мане и Криштиану Роналду.

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Хосеп Гвардиола
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