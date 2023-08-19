Коутиньо ещё может переехать в Катар

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо может переехать в Катар до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в последние дни летней трансферной кампании катарские клубы будут активно работать над подписанием 31-летнего Коутиньо.

Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии тоже проявляют интерес к Коутиньо, но катарцы являются фаворитами.

Коутиньо имеет хорошие шансы уйти из «Астон Виллы» при поступлении хорошего предложения.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Филиппе Коутиньо в 10 миллионов евро.