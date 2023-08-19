Стало известно, как долго Рис Джеймс будет отсутствовать из-за травмы

Капитан лондонского «Челси» недавно получил очередную травму задней поверхности бедра. По информации от журналиста Натана Гиссинга, в стане «пенсионеров» считают, что англичанин останется в лазарете на срок около месяца.

Напомним, Джеймс начал первый матч сезона против «Ливерпуля» в Премьер-лиге в стартовом составе, но спустя несколько дней получил травму на тренировке. Рис получал это повреждение и в прошлом сезоне, из-за чего пропустил несколько матчей.

Джеймс перед началом сезона был назначен новым капитаном «Челси», но в его отсутствие повязка будет принадлежать другому крайнему защитнику – Бену Чилуэллу.