Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Десайи не видит «Челси» в топ-4 АПЛ

19 Августа 2023 • 14:49 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Челси
1 3.50 X 3.55 2 2.05
20.08 18:30

Бывший футболист «Челси» Марсель Десайи не думает, что команда Маурисио Почеттино финиширует в топ-4 Премьер-лиги.

«Я хочу, чтобы «Челси» финишировал в четвёрке, потому что являюсь их фанатом. Но я не думаю, что это произойдёт, учитывая то, как выглядят их соперники», - слова Десайи приводит портал Goal со ссылкой на BoyleSports.

Десайи отметил, что для борьбы за место в зоне Лиги чемпионов «Челси» нужно время. 

Марсель Десайи играл за «Челси» в 1998-2004 годах. В 2005 году француз завершил игровую карьеру.

Отметим, что в первом туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Во втором туре команда Маурисио Почеттино сыграет против «Вест Хэма» 20 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Марсель Десайи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Fan from Stamford Bridg
19 Августа 2023 в 15:10
А я вижу их в пятерке! Пятое место - квалификация л.ч.:)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.08.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут Борнмут
1.22 7.40 13.00
Видео
19.08.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
4.20 3.75 1.90
Видео
19.08.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Брентфорд Брентфорд
2.60 3.35 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.95 3.50 2.48
Видео
19.08.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
1.50 4.70 6.60
Видео
20.08.23 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
1.79 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
14:49 · Англия. Премьер-лига
Десайи не видит «Челси» в топ-4 АПЛ 1
14:47 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Приоритет для «Манчестер Сити» – Пакета, но Ольмо нравится некоторым членам руководства»
14:36 · Англия. Чемпионшип
«Байер» хочет купить у «Саутгемптона» Теллу, «святые» требуют 30 миллионов евро
14:30 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» должен ставить перед собой самые высокие цели»
14:15 · Англия. Премьер-лига
​Эванс должен получить контракт на один год в «Манчестер Юнайтед»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Не могу сказать, что Ольмо не перейдёт в «Манчестер Сити»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Байи ведёт переговоры о трансфере в лондонский клуб
12:31 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле может перейти из «Тоттенхэма» во французский клуб
12:24 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 августа 2023
12:02 · Англия. Премьер-лига
Нагучев поделился ожиданиями от матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» готовится объявить о трансфере Зиеша
11:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мадуэке может получить шанс сыграть в матче с «Вест Хэмом»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс рассказал, где Магуайр окажется после закрытия трансферного окна
11:42 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Думаю, Хави и Гвардиола представляют одну и ту же школу»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Лучшие моменты моей карьеры прошли с Гвардиолой»
Все новости
Рекомендуем