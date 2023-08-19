Десайи не видит «Челси» в топ-4 АПЛ

Бывший футболист «Челси» Марсель Десайи не думает, что команда Маурисио Почеттино финиширует в топ-4 Премьер-лиги.

«Я хочу, чтобы «Челси» финишировал в четвёрке, потому что являюсь их фанатом. Но я не думаю, что это произойдёт, учитывая то, как выглядят их соперники», - слова Десайи приводит портал Goal со ссылкой на BoyleSports.

Десайи отметил, что для борьбы за место в зоне Лиги чемпионов «Челси» нужно время.

Марсель Десайи играл за «Челси» в 1998-2004 годах. В 2005 году француз завершил игровую карьеру.

Отметим, что в первом туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Во втором туре команда Маурисио Почеттино сыграет против «Вест Хэма» 20 августа.