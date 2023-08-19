Романо: «Приоритет для «Манчестер Сити» – Пакета, но Ольмо нравится некоторым членам руководства»

Журналист Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо в «Манчестер Сити». Испанца рассматривают в качестве замены Кевину де Брёйне, который пропустит несколько месяцев из-за серьёзной травмы.

«Приоритет для «Манчестер Сити» – Пакета, но Ольмо нравится некоторым членам руководства. Посмотрим, попробуют ли «горожане» приобрести Дани. В данный момент «РБ Лейпциг» настаивает на том, что футболист неприкасаем. Посмотрим, сможет ли «Манчестер Сити» найти решение», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Ольмо недавно отметился хет-триком в Суперкубке Германии в ворота «Баварии».