Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Не могу сказать, что Ольмо не перейдёт в «Манчестер Сити»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе прокомментировал возможный переход полузащитника Дани Ольмо в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что испанец может заменить в стане «горожан» Кевина де Брёйне.

«Не могу сказать, что Ольмо не перейдёт в «Манчестер Сити». Я бы мог сказать «никогда», но не стану этого делать», – заявил Розе на пресс-конференции.

Де Брёйне может пропустить несколько месяцев, ведь футболист недавно перенёс операцию. Ольмо этим летом продлил контракт с «РБ Лейпцигом», но некоторые авторитетные источники ранее сообщали, что в новом соглашении прописаны вполне доступные отступные.