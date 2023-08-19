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Ндомбеле может перейти из «Тоттенхэма» во французский клуб

19 Августа 2023 • 12:31 Комментировать

Центральный полузащитник Танги Ндомбеле, вернувшийся в лондонский «Тоттенхэм» из аренды в «Наполи», может перебраться во французский чемпионат.

По сообщениям Todofichajes, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Ренн». Сумма потенциального трансфера Ндомбеле оценивается в 22 миллиона евро. Игрок связан трудовыми обязательствами со «шпорами» до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 30 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии. Танги забил гол, сделал голевую передачу и получил пять желтых карточек. За «Тоттенхэм» Ндомбеле выступает с 2019 года.

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Тоттенхэм Ренн Танги Ндомбеле трансферы футбола - лето 2023
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