«Галатасарай» готовится объявить о трансфере Зиеша

Турецкий «Галатасарай» готовится объявить о трансфере полузащитника Хакима Зиеша из лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, официальное объявление о подписании контракта с марокканцем ожидается уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Зиеш успешно прошёл медосмотр в стане «Галатасарая». Турецкая команда уже согласовала все условия сделки с «Челси», после чего Хакиму дали зелёный свет на вылет в Стамбул из Миконоса.

Зиеш выступал за «Челси» с лета 2020 года, когда перешёл в команду из амстердамского «Аякса». С лондонской командой Хаким выиграл Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне.