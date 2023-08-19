Почеттино: «Мадуэке может получить шанс сыграть в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что вингер команды Нони Мадуэке может вернуться на поле уже в матче с «Вест Хэмом», который состоится завтра в рамках Английской премьер-лиги.

«Он был в заявке на матч с «Ливерпулем», но мы не хотели рисковать. Нони сейчас гораздо лучше. Он должен быть в составе на матч с «Вест Хэмом». Возможно, Мадуэке получит шанс выйти на поле», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Мадуэке перешёл в «Челси» в январе этого года из ПСВ Эйндховен. 21-летний вингер обошёлся «пенсионерам» в 35 миллионов евро. В 12 матчах прошлого сезона Нони отметился одним голом в Премьер-лиге.