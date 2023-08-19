Клопп выбрал топ-новичка для «Ливерпуля» и лично начал переговоры

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат является трансферной целью главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

По сообщениям журналистов Violanews, немецкий специалист лично связался с 26-летним опорником, чтобы убедить его подписать трудовое соглашение с мерсисайдским клубом. Итог переговоров пока неизвестен.

«Фиорентина», в свою очередь, готова расстаться с Амрабатом, если за него заплатят не менее 30 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше Серии А Софьян провел 29 поединков, отметившись одной голевой передачей. Марокканец получил 11 желтых карточек.

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