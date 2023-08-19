Гюндоган: «Думаю, Хави и Гвардиола представляют одну и ту же школу»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сравнил своего нынешнего тренера Хави Эрнандеса с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого отыграл 7 лет в «Манчестер Сити».

«Думаю, Хави и Гвардиола представляют одну и ту же школу. Хави был капитаном в «Барселоне», когда командой руководил Хосеп Гвардиола. По этой причине он может знать Хосепа лучше, чем я», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Напомним, Гюндоган под руководством Гвардиолы выиграл в составе «Манчестер Сити» 5 чемпионских титулов АПЛ, Лигу чемпионов и множество кубковых соревнований внутри Англии. В последнем сезоне за «горожан» Илкай в качестве капитана оформил с командой требл.