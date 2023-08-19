Гюндоган: «Лучшие моменты моей карьеры прошли с Гвардиолой»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган отдал должное главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, под руководством которого ранее выиграл 5 титулов Английской премьер-лиги и Лигу чемпионов.

«Лучшие моменты моей карьеры прошли с Гвардиолой. Я никогда его не забуду. Это самый успешный тренер, который был в моей карьере. В тактическом плане он точно был лучшим. Я многому научился у Хосепа и благодарен ему за 7 прекрасных лет», – цитирует Гюндогана Barca Universal.

Гюндоган покинул «Манчестер Сити» этим летом и на правах свободного агента подписал контракт с каталонской «Барселоной».