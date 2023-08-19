«Ливерпуль» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

Во втором туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Борнмут».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ливерпуль - Борнмут
Доступ после регистрации
Протокол игры
|3'Семеньо Антуан (0:1)
|(1:1) Диас Луис28'
|(2:1) Салах Мохамед37'
Алиссон Бекер• 9'Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Собослаи Доминик•Макаллистер Алексис•Гакпо Коди•Салах Мохамед•Жота Диогу•Диас Луис
19 августа. Стадион "Энфилд".
Бан пользователя