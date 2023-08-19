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«Ливерпуль» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

19 Августа 2023 • 16:30 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Борнмут
1 1.23 X 6.80 2 11.00
1-й тайм

Во втором туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Борнмут».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ливерпуль2:1Борнмут
 3'Семеньо Антуан (0:1)
(1:1) Диас Луис28' 
(2:1) Салах Мохамед37' 
Алиссон Бекер  9'Александер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюСобослаи ДоминикМакаллистер АлексисГакпо КодиСалах МохамедЖота ДиогуДиас Луис
Запасные: Алькантара ТьягоГомес ДжоЭндо ВатаруДоак БенКеллехер КаомхинЦимикас КостасБайчетич СтефанНуньес ДарвинЭллиотт ХарвиМатип Жоэль
Нето Мурара  35'Ааронс МаксЗабарный ИльяСенеси МаркосКеркез МилошБиллинг ФилипРотуэлл ДжоСеменьо Антуан  16'Кристи РайанЭнтони Джейдон  26'Соланке Доминик
Запасные: Брукс ДэвидМефам КрисМур КифферИонуц Андрей РадуХилл ДжеймсТраоре ХамедКилкенни ГэвинКлюйверт ДжастинКелли Ллойд
19 августа. Стадион "Энфилд".
Текстовая трансляция 
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