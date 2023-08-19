Почеттино: «У «Челси» захватывающий состав, теперь настало время работать»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как оценивает состав, который есть у него сейчас в обойме. Напомним, «синие» в это трансферное окно потратили 385 миллионов евро на трансферы. Это при том, что команда хочет купить ещё трёх игроков в оставшиеся дни трансферного окна.

«Я разговаривал со спортивными директорами. Они спросили меня, верю ли я в то, что наш проект воплотиться в жизнь. Я ответил положительно. У «Челси» захватывающий состав, теперь настало время работать. Перед нами стоит огромный вызов, мы очень воодушевлены», – сказал Почеттино на пресс-конференции.