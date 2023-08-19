Лукаку отказался переходить в команду Моуринью

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку находился в сфере интересов столичной «Ромы». Об этом рапортуют журналисты ASRomaLive.

На этой неделе римский клуб провел переговоры с бельгийским центрфорвардом и предложил ему сотрудничество. «Волки» хотели арендовать бельгийского бомбардира, однако получили отказал от руководства «пенсионеров». Английский клуб заинтересован исключительно в полноценной продаже игрока.

В прошлом сезоне 35-летний нападающий выступал на правах аренды за миланский «Интер». Он принял участие в 25 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач.