Почеттино высказался о травме капитана «Челси» Джеймса

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о состоянии травмированного капитана и защитника команды Риса Джеймса.

«Джеймс? Мы намерены разработать стратегию по его восстановлению. Это позволит ему быстрее вернуться в строй, а также избежать подобных проблем в будущем», - передает слова специалиста пресс-служба «синих».

В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в одном матче за «пенсионеров», не отметившись голевыми действиями. Ближайший матч подопечные Почеттино проведут против «Вест Хэма» в воскресенье, 20 августа. В первом туре «Челси» расписал мировую с «Ливерпулем» (1:1).