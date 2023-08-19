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Тайлер Адамс подписал контракт с «Борнмутом»

19 Августа 2023 • 09:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
1 1.23 X 6.80 2 11.00
Через 5 ч. 3 мин.

Полузащитник Тайлер Адамс в пятницу подписал контракт с «Борнмутом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, американца уже можно считать новичком «вишенок».

Напомним, «Борнмут» выкупил Адамса у «Лидса» за сумму отступных в размере более 20 миллионов евро. Тайлер подписал с «вишенками» пятилетний контракт без возможности продления.

Несколько дней назад сумму отступных за Адамса согласился выкупить лондонский «Челси». Американский футболист уже прошёл медосмотр на «Стэмфорд Бридж», но «синие» в последний момент передумали и отменили сделку.

Адамс успел провести всего один сезон в Английской премьер-лиге после перехода прошлым летом.

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ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
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