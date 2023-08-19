«Манчестер Юнайтед» убрал Магуайра из заявки на матч с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник Гарри Магуайр оказался вне заявочного листа «Манчестер Юнайтед» на поединок второго тура Английской премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма».

Стоит отметить, что у футболиста нет повреждения. Причина его отсутствия в заявке не афишируется.

Ранее сообщалось о сорвавшемся переходе Магуайра в «Вест Хэм». Стороны не смогли договориться о сумме компенсации за трансфер защитника.

В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 16 поединках Английской премьер-лиги, в которых получил четыре желтые карточки. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.