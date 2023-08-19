«Барселона» сделала последнее предложение по трансферу Канселу

Каталонская «Барселона» обратилась к «Манчестер Сити» с финальным предложением по трансферу защитника Жоау Канселу, который не входит в планы руководства «горожан» и главного тренера Хосепа Гвардиолы.

По информации от Sport, «сине-гранатовые» предложили «Манчестер Сити» аренду Канселу с правом выкупа за 30 миллионов евро. В зависимости от выступлений португальца, опция выкупа может стать обязательной.

Источник сообщает, что переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» сейчас на очень продвинутой стадии. Стороны надеются заключить сделку в течение ближайших 48 часов.