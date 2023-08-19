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«Барселона» сделала последнее предложение по трансферу Канселу

19 Августа 2023 • 09:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
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Через 12 ч. 5 мин.

Каталонская «Барселона» обратилась к «Манчестер Сити» с финальным предложением по трансферу защитника Жоау Канселу, который не входит в планы руководства «горожан» и главного тренера Хосепа Гвардиолы.

По информации от Sport, «сине-гранатовые» предложили «Манчестер Сити» аренду Канселу с правом выкупа за 30 миллионов евро. В зависимости от выступлений португальца, опция выкупа может стать обязательной.

Источник сообщает, что переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» сейчас на очень продвинутой стадии. Стороны надеются заключить сделку в течение ближайших 48 часов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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