Итальянский клуб хочет подписать Фелиша

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Как стало известно журналистам Football-Italia, в подписании игрока заинтересована «Рома», которую тренирует португальский специалист Жозе Моуринью.

По сведениям источника, римский клуб рассчитывает взять Фелиша в аренду до завершения сезона-2023/2024.

В минувшей кампании «матрасники» отдавали португальца в аренду лондонскому «Челси». 23-летний нападающий принял участие в 16 поединках Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.