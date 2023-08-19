Альварес рассказал, как чувствует себя в «Вест Хэме»

Новичок лондонского «Вест Хэма» Эдсон Альварес высказался о первых днях нахождения в стане «молотобойцев». Игрок перебрался в английский клуб из амстердамского «Аякса».

«Это была особенная неделя для меня. Я провел первые тренировки с «Вест Хэмом», мне все понравилось. Доволен тем, как все сложилось», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

25-летний мексиканец перешел в «Вест Хэм» в августе. С ним подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.

Ближайший поединок «молотобойцы» сыграют против «Челси» во втором туре Премьер-лиги. Матч пройдет 20 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.