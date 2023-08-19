«Барселона» очень близка к подписанию топ-игрока «Манчестер Сити»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», очень близок к переходу в каталонскую «Барселону».

По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» намерены закрыть сделку в ближайшие дни. Каталонский гранд возьмет звездного португальца в аренду с обязательным выкупом по окончании сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Канселу выступал сначала за «Манчестер Сити», а затем за мюнхенскую «Баварию». 29-летний защитник принял участие в 32 поединках в рамках АПЛ и Бундеслиги, забил три мяча и отдал пять результативных передач.