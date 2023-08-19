Дзаньоло рассказал, почему выбрал «Астон Виллу»

Полузащитник Николо Дзаньоло прокомментировал переход в бирмингемскую «Астон Виллу» из стамбульского «Галатасарая».

«Очень доволен, что оказался в этом клубе. Когда Мончи связался со мной, я не мог дождаться, чтобы оформить трансфер. «Астон Вилла» - отличный клуб, с нетерпением жду дебютного матча. Хочу много играть здесь и доказывать свой уровень. Унаи Эмери – один из лучших тренеров в мире. Я с детства мечтал выступать в английском чемпионате», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что «Астон Вилла» оформила аренду итальянца до завершения сезона-2023/2024.