«Челси» нашёл замену Кепе

Сербский вратарь Джордже Петрович, который выступает в МЛС за «Нью-Инглэнд Революшн», может перебраться на Туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

По сведениям источника, в услугах голкипера заинтересован лондонский «Челси», подыскивающий усиление во вратарскую линию после ухода испанца Кепы Аррисабалаги в мадридский «Реал». «Пенсионеры» вступили в переговоры по трансферу Петровича. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 14 миллионов евро.

Джордже присоединился к американскому клубу в прошлом году. По итогам минувшего сезона серб занял второе место в голосовании за лучшего голкипера МЛС.