Бензема переманивает звезду «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Иттихад»

Французский защитник Рафаэль Варан попал в трансферный шорт-лист саудовского «Аль-Иттихада», об этом рапортует Sports Zone.

По информации журналистов, представители клуба начали переговоры с агентом игрока «Манчестер Юнайтед». Сам Рафаэль ответил отказом на первое предложение «Аль-Иттихада», аргументируя это тем, что хочет продолжить выступать в Европе.

Источник отмечает, что в переговорах принимают участие Карим Бензема и Н’Голо Канте. Они пытаются уговорить соотечественника присоединиться к команде.

Контракт Варана с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.