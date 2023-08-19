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Подруга Тонали: «Я и не собиралась навечно оставаться в Милане»

19 Августа 2023 • 04:57 Комментировать

Джулия Пасторе, подруга Сандро Тонали, дала понять, что если кто-то и считал, что тот должен посвятить свою карьеру клубу, то только не она. По ее словам, она и не собиралась оставаться в Милане на всю жизнь - и, хотя девушка не говорит об этом прямо, наверняка ее мнение повлиял и на решение Тонали перебраться в английский «Ньюкасл».

- Думала ли я о том, чтобы навсегда остаться в Милане? Конечно же, нет. Когда у вас отношения с футболистом, то вы должны быть готовы поменять свою жизнь в любой момент, - цитирует слова подруги Тонали pianetamilan.it.

Напомним, что Тонали уже забил свой первый гол в английском чемпионате. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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