Холанн сыграл пять финалов с «Манчестер Сити» - но не забил в них ни одного мяча

Норвежец Эрлинг Холанн качественно усилил нападение «Манчестер Сити», он наводит ужас на соперников в матчах английского чемпионата, но вот беда, никак не может забить в финальном матче. А их Холанн в составе «горожан» провел уже пять - финал Кубка английской Лиги, финал Кубка Англии, финал Лиги чемпионов, Суперкубок Англии и, наконец, Суперкубок Европы. И ни разу за все эти пять матчей он не забил ни одного гола!

Свой следующий матч в составе «Манчестер Сити» Холанн проведет в чемпионате Англии, его команде предстоит сыграть с «Шеффилд Юнайтед».