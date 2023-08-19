Инсайдер Романо рассказал, при каком условии «Челси» может отпустить Брою в «Милан»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о возможном уходе Армандо Брои из «Челси».

21-летний форвард интересен клубам Серии А, включая «Милан», однако «Челси» видит в албанце важного игрока ротации.

«Есть шансы, что Броя уйдёт, но многое будет зависеть от того, подпишет ли «Челси» ещё одного нападающего до закрытия трансферного окна. Армандо нужен команде в качестве дублёра Николаса Джексона, но всё может измениться, если на эту позицию придёт ещё один игрок – тогда вполне возможен уход Брои на правах аренды с опцией или обязательством выкупа. «Милану» интересен этот вариант», – поведал Романо.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Армандо Брои в 28 млн евро.