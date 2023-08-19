​Крис Вуд: «Спасибо, что у нас есть Орье»

Во втором туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и добыл первую победу в начавшемся сезоне. Победный гол забил вышедший на замену Крис Вуд, которому удачно ассистировал эпатажный француз Серж Орье, ныне выступающий в «Ноттингеме». Вуд благодарен тому:

- Всегда приятно выйти на поле и сделать что-то полезное. У нас есть Серж Орье, он очень качественный игрок. Подача сделала гол. Мне надо было просто переправить мяч в сетку. Он в прекрасной форме, - нахваливает Орье футболист «Ноттингем Форест».

В следующем туре команде Орье предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед».