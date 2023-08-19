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Дзаньоло тепло попрощался с «Галатасараем»

19 Августа 2023 • 02:27 Комментировать
Галатасарай
...
Трабзонспор
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Через 18 ч. 47 мин.

Атакующий полузащитник Николо Дзаньоло попрощался с «Галатасараем» после перехода в «Астон Виллу».

В пятницу бирмингемский клуб официально объявил о подписании 24-летнего итальянца на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

«В «Галатасарае» я с первых минут почувствовал себя понятым, меня очень тепло приняли и всегда поддерживали. Сегодня, покидая этот клуб, я не могу выразить, насколько благодарен за всё. Было прекрасно стать частью этой семьи. Обещаю, что никогда не забуду того, что вы для меня сделали», – цитирует журналист Альфредо Педулла новичка «Астон Виллы».

Николо Дзаньоло выступал за «Галатасарай» с февраля текущего года. В активе игрока пять голов в 12 матчах за турецкий коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Астон Вилла Николо Дзаньоло
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