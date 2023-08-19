Почеттино: «Каждый недовольный игрок может свободно покинуть «Челси»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что клуб не станет удерживать игроков, недовольных своим положением.

В текущее трансферное окно состав «синих» претерпел значительные изменения, однако, по словам аргентинского специалиста, любой игрок «Челси» по-прежнему может уйти, если сам того пожелает: «Для любого игрока, каким бы ни было его положение, открыта дверь на выход, если он не готов бороться за место в составе и не хочет быть частью нашей команды», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление Почеттино.

20 августа «Челси» проведёт гостевой матч против «Вест Хэма» в рамках второго тура Премьер-лиги.