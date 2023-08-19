«Ноттингем Форест» повторил свой собственный рекорд в АПЛ

Во втором туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» обыграл «Шеффилд Юнайтед», одержав свою первую победу в начавшемся сезоне. Как оказалось, она стала для клуба четвертой подряд в домашних матчах, с учетом, разумеется, прошлого сезона.

Этот результат является повторением клубного рекорда по количеству домашних побед кряду в АПЛ. Предыдущий рекорд был установлен в середине 90-х годов прошлого столетия - с декабря 1995 по январь 1996 года клуб также выиграл четыре домашних матча подряд.

В следующем туре «лесникам» предстоит «изгонять дьяволов» с «Олд Траффорда» - игра с «Манчестер Юнайтед».