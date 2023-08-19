Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда интересен лондонскому «Челси».

«Барселона» давно обозначила интерес к 18-летнему испанцу, но так и не смогла провернуть его трансфер, и теперь, похоже, усилит правый край обороны другим игроком – Жоау Канселу, который вот-вот будет арендован у «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Серхи Соле, в настоящий момент наилучшие шансы в борьбе за перспективного латераля остаются у «Челси».

Стоимость Ивана Фреснеды оценивается экспертами портала Transfermarkt в 15 млн евро. В прошлом месяце попытку приобрести игрока предпринял английский «Борнмут».