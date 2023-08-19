​Автор гола «Шеффилда»: «Мы заслуживали большего»

«Шеффилд Юнайтед» сыграл свой второй матч после возвращения в АПЛ, но вновь проиграл - на сей раз в противостоянии с «Ноттингем Форест». Густаво Хамер, нидерландский футболист «Шеффилда», очень старался, забил один гол, но этого оказалось мало - «лесники» забили дважды. Хамер считает, что его команда заслуживала большего в прошедшем матче.

- Мы заслуживали большего, особенно во втором тайме. После двадцатой минуты мы вообще доминировали. У нас был большой шанс сделать счет 2:1 в нашу пользу. Я пока не играю еще на все сто процентов, но стараюсь снабжать мячами нападающих, - цитирует слова игрока BBC Sport.