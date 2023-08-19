Гвардиола рассказал, кто может заменить де Брёйне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на очередной вопрос о проблеме отсутствия Кевина де Брёйне.

Бельгийский полузащитник выбыл из строя, получив травму в матче первого тура АПЛ против «Бёрнли». 32-летний игрок уже перенёс операцию, а его возвращение в строй, по прогнозам, состоится ближе к концу года.

«Замена де Брёйне? На его позиции может сыграть Фоден, Макати тоже может там играть, как и Ковачич и Бернарду Силвой.

Фоден – это наше настоящее. Он любит футбол, но он должен продолжать совершенствоваться. Он любит это делать. Его влияние невероятно уже сейчас, но не стоит забывать, что ему всего 23 года», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.