Стив Купер: «Сыграли очень хорошо»

Во втором туре английского чемпионата «Ноттингем Форест», в прошлом сезоне сумевший сохранить свою прописку в высшей лиге, обыграл «Шеффилд Юнайтед». Наставник «лесников» Стив Купер очень доволен - и не только результатом, но и игрой своей команды.

- Мы хорошо стартовали и быстро забили. Сыграли очень хорошо. Мы сыграли в реальный футбол в этом матче, что позволило забить два добротных гола. Очень важно, что удалось одержать первую победу в сезоне, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата его команде предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».