«Ноттингем Форест» забил свой самый поздний победный гол в АПЛ с 1996 года

Второй тур английского чемпионата стартовал с матча между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», в котором «лесники» оказались сильнее - 2:1. Свой решающий, победный гол команда Стива Купера забила на последней, 90-й минуте игры.

Как оказалось, это был самый поздний победный гол для «Ноттингем Форест» в АПЛ с 1996 года, в декабре того года норвежец Альф-Инге Холанн, отец Эрлинга, поразил ворота лондонского «Арсенала» на 89-й минуте.

В следующем туре английского чемпионата «Ноттингему» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед», этот матч состоится двадцать шестого августа.