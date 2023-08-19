Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мы проиграли начало матча»

Второй тур английского чемпионата стартовал с матча между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», в котором «лесники» оказались сильнее - 2:1. Наставник «Шеффилда» Пол Хекингботтом прокомментировал итоги игры. Он считает, что его команда проиграла начало матча.

- «Ноттингем Форест» очень хорошо стартовал матч, но примерно двадцатой минуты мы выровняли игру. Второй тайм мне вообще очень понравился. Игра была именно такой, какую я хотел увидеть, - цитирует слова Хекингботтома BBC Sport.

В третьем туре «Шеффилд Юнайтед» примет дома чемпиона страны - «Манчестер Сити».