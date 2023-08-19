Гвардиола – о трансферах «Челси»: «Меня бы убили, если бы «Манчестер Сити» потратил столько же»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферную активность «Челси».

С лета прошлого года лондонский клуб потратил на новых футболистов около 1 млрд евро. Недавно ряды «синих» пополнили два дорогостоящих полузащитника – Мойсес Кайседо и Ромео Лавия.

«Для «Челси» всё проще, чем для нас. Я бы сейчас не сидел здесь, если бы «Манчестер Сити» потратили столько же денег на трансферы – вы бы просто меня убили. Шумиха вокруг нас была бы невероятной.

Я ни в коем случае не критикую «Челси». Каждый клуб может делать то, что пожелает нужным, но нам бы это не сошло с рук. Я восхищаюсь Тоддом Бёли», – передаёт Guardian слова Гвардиолы.