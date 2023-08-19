Сунесс: «Челси» купил Кайседо и Лавию, потому что на них претендовал «Ливерпуль»

Бывший шотландский футболист Грэм Сунесс раскритиковал работу «Челси» на трансферном рынке.

За последнее время лондонский клуб приобрёл сразу двух дорогостоящих полузащитников – Мойсеса Кайседо из «Брайтона» и Ромео Лавию из «Саутгемптона». Общая стоимость трансферов может превысить 200 млн евро при активации бонусов.

На обоих хавбеков претендовал «Ливерпуль», что, по мнению, Сунесса, и стало причиной решения «Челси» провернуть сделки. Кроме того, шотландец не уверен в качествах эквадорца и бельгийца: «Цифры говорят сами за себя: Кайседо забил один гол в прошлом сезоне, как и Лавия, а Фернандес ещё не забивал за «Челси». Команде нужны полузащитники, способные отправить мяч в сетку», – цитирует Daily Mail Сунесса.